Capturan a uno de los autores del doble homicidio en Málaga II, Daule

La Policía Nacional capturó a Joao J., señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de dos hombres en Daule. El sospechoso sería parte de la banda criminal Los Tiguerones.

Capturado en un bus interprovincialEl arresto ocurrió cuando el implicado viajaba en un bus hacia Esmeraldas. Las autoridades confirmaron que tenía una orden de detención vigente por robo con resultado de muerte.

Así fue el ataque armado en Daule

Cámaras de seguridad captaron el momento en que cinco hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de las víctimas, intimidaron a los guardias, robaron sus armas y exigieron dinero, joyas y teléfonos.

Dos víctimas mortalesDurante el asalto, los atacantes dispararon contra un hombre de 27 años y otro de 36, quienes murieron en el lugar. Los cuerpos fueron hallados en distintas áreas de la casa por la Dinased.

Víctimas mortales

Investigación sigue abiertaLa Policía continúa recabando evidencias y no descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas. Se prevén nuevas detenciones en las próximas horas.