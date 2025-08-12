Así se despidió el padre del teniente de la FAE hallado sin vida

Lo que se sabe del fallecimiento de un teniente de la FAE tras perder a su novia en un accidente de tránsito

Lo que se sabe del fallecimiento de un teniente de la FAE tras perder a su novia en un accidente de tránsito

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la provincia de Manabí viven momentos de profundo luto tras una doble tragedia que ha conmovido al país. El teniente Diego Alexis Jarrín Feijoo, de 27 años, fue encontrado sin vida en el destacamento militar de Jaramijó, pocas horas después de que su novia, la doctora Andrea Delgado, y la teniente Katherine Vanessa Coronel Rojas murieran en un accidente de tránsito en Manta.

El mensaje de un padre a su hijo

En medio del dolor, Héctor “Tito” Jarrín Romero, padre del oficial, compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Mi querido hijo Diego Alexis, mi piloto favorito emprendió un viaje sin retorno, dejándonos en la más absoluta tristeza. Te amaré y te extrañaré hasta el último segundo de mi existencia. Sé que estás volando alto y algún día te alcanzaré. Hasta siempre, tío Yiyo.”

Hallazgo en la Base Aérea Eloy Alfaro

La mañana del 10 de agosto de 2025, personal militar encontró el cuerpo de Jarrín en la habitación 223 de la Base Aérea Eloy Alfaro, en Jaramijó.Según reportes preliminares, presentaba heridas de bala en la cabeza y, junto a él, se halló su arma de dotación con cartuchos y vainas percutidas. Las autoridades investigan un posible suicidio, aunque no descartan otras hipótesis.

Un accidente previo que costó dos vidas

Horas antes, en la noche del 9 de agosto, un accidente en la vía El Aromo–Redondel del Colorado, cerca del fallido proyecto de la Refinería del Pacífico, acabó con la vida de:

Andrea Delgado , médica y pareja sentimental de Jarrín.

, médica y pareja sentimental de Jarrín. Katherine Vanessa Coronel Rojas, aerotécnica de la FAE.

De acuerdo con versiones iniciales, Jarrín habría estado en el vehículo al momento del siniestro. Una de las víctimas falleció en el lugar y la otra en el hospital. La vía es conocida por su alto índice de siniestralidad.

Una relación marcada por el compromiso

Diego Jarrín y Andrea Delgado mantenían una relación sólida, con planes de futuro. Ella era reconocida por su vocación médica en Manta, mientras que él destacaba por su disciplina como piloto militar.

El momento de la tragedia

Fuentes militares señalan que tras el accidente, Jarrín regresó a la base. Horas después, una detonación alertó al personal, que al ingresar a su habitación lo halló sin vida. La Policía Nacional y la Fiscalía recogieron evidencias, incluidos dispositivos electrónicos, para esclarecer los hechos.

Comunicado oficial de la FAE

El 10 de agosto, la FAE emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Jarrín y Coronel Rojas, a quienes calificó como “valiosos miembros de la institución”. No confirmaron si existía relación directa entre el accidente y la muerte del teniente.



