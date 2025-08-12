Así fue el colapso del puente sobre el río Loco en Napo debido a la erosión regresiva del río Coca

El puente sobre el río Loco, ubicado en el sector de San Carlos, cantón El Chaco, provincia de Napo, colapsó el 11 de agosto de 2025, interrumpiendo la conexión vial en la zona y afectando parte de la red estatal de la Amazonía ecuatoriana.

La infraestructura ya presentaba riesgos debido al avance de la erosión regresiva del río Coca.

Advertencias previas y avance de la erosión

Desde julio pasado, imágenes difundidas en redes sociales mostraban un gran hueco que avanzaba peligrosamente hacia el puente.

El 1 de julio, la alerta se viralizó en la Amazonía, evidenciando el impacto del proceso erosivo que ha afectado varias estructuras en la región.

Según las autoridades, las intensas lluvias de las últimas semanas aceleraron el socavamiento en la base del puente, provocando su desplome.

La erosión regresiva del río Coca ha sido un problema persistente que compromete carreteras, tuberías y zonas pobladas.

Impacto en transporte y operaciones

La caída del puente no solo afecta la movilidad de habitantes y comerciantes de El Chaco, sino que también tiene implicaciones para el transporte de insumos y productos en la Amazonía.

OCP Ecuador informó que, debido al riesgo, ya había suspendido el bombeo de crudo y cerrado válvulas de forma preventiva desde el mes pasado.

Plan de contingencia en marcha

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que implementará un plan urgente para restablecer la circulación vehicular en el sector. Se analizan rutas alternas y soluciones temporales mientras se define la reconstrucción o reubicación de la infraestructura.

La comunidad de San Carlos y zonas cercanas permanece a la espera de medidas rápidas que permitan restablecer la conectividad en esta parte estratégica de la Amazonía ecuatoriana.