12 de agosto: ¿Por qué se produce la marcha en Quito?

La mañana de este martes 12 de agosto se registraron múltiples cierres viales en Quito , en respuesta a la marcha anunciada por el Ejecutivo hacia la Corte Constitucional. La razón se debe a la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública por parte de la Corte Constitucional.

¿Hora de la movilización?

La movilización está programada para las 11:00 en el Puente del Guambra. El recorrido se concentrará por la avenida Patria y 06 de Diciembre , hasta llegar a la Corte Constitucional situada entre las calles José Tamayo y Lizandro García.

El presidente Daniel Noboa ha cuestionado la actuación de los magistrados, acusándolos de frenar reformas necesarias para fortalecer la seguridad nacional.

“Han tirado abajo leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes”, manifestó el presidente durante su intervención del 6 de agosto.

Vías cerradas

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hay cierres viales en la calles:

Tamayo y Lizardo García.

Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez.

Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García.

Mariscal Foch y Andrés Xaura.

Debido a estos cierres viales, en varios puntos de la urbe se han registrado fuerte congestión vehicular lo cual ha imposibilitado que ciudadanos puedan movilizarse al trabajo, más que nada en el centro-norte de Quito.