Video revela ataque violento contra una mujer en Buenaventura; agresor es buscado

Indignación por brutal agresión a mujer en Buenaventura

Un video captado por cámaras de seguridad desató la indignación en Buenaventura, Colombia, tras revelar una agresión violenta contra una mujer.

Agresión a mujer en Colombia causa indignación Un video muestra la brutal agresión contra Xiomara, una mujer en Buenaventura, Valle del Cauca. Las autoridades buscan a Steven Riascos, señalado de este ataque que ha generado rechazo nacional. (Captura de pantalla)

La agresión grabada en video

La víctima, identificada como Xiomara, y un hombre ingresaron a un establecimiento. Luego de una discusión, el agresor la levantó y la llevó a una habitación.

Instantes después, Xiomara intentó escapar semidesnuda, pero fue alcanzada, derribada y arrastrada por el hombre.

“La joven quedó inconsciente y fue abusada sexualmente”, denuncian fuentes cercanas.

El agresor está identificado y es buscado

Las autoridades buscan a Steven Riascos, señalado como responsable. Organizaciones feministas convocaron a un plantón en apoyo a Xiomara y para exigir justicia.

Familiares de Xiomara piden respeto a su privacidad mientras ella recibe atención médica y psicológica.