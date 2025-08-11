Video revela ataque violento contra una mujer en Buenaventura; agresor es buscado

Un video captado por cámaras de seguridad desató la indignación en Buenaventura, Colombia, tras revelar una agresión violenta contra una mujer.
La agresión grabada en video
La víctima, identificada como Xiomara, y un hombre ingresaron a un establecimiento. Luego de una discusión, el agresor la levantó y la llevó a una habitación.
Instantes después, Xiomara intentó escapar semidesnuda, pero fue alcanzada, derribada y arrastrada por el hombre.
“La joven quedó inconsciente y fue abusada sexualmente”, denuncian fuentes cercanas.
El agresor está identificado y es buscado
Las autoridades buscan a Steven Riascos, señalado como responsable. Organizaciones feministas convocaron a un plantón en apoyo a Xiomara y para exigir justicia.
Familiares de Xiomara piden respeto a su privacidad mientras ella recibe atención médica y psicológica.