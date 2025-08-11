Turistas fueron arrastrados por fuertes corrientes en Esmeraldas, así fueron rescatados

La tarde de este lunes 11 de agosto se viralizaron las imágenes de cómo tres turistas fueron rescatados en el sector de la Playa de Portete, al sur de Esmeraldas.

PUBLICIDAD

Los visitantes habrían sido arrastrados por las corrientes del mar, lo cual puso en riesgo su integridad. Afortunadamente, el personal de la Armada del Ecuador brindaron auxilio para su rescate.

En el breve video se aprecia como, al parecer dos menores de edad y un adulto son retirados del agua por personal uniformado. Las autoridades llegaron al punto a bordo de una barcaza, lo cual facilitó el rescate.

Detalles del feriado del 10 de Agosto

El feriado del 10 de agosto —trasladado oficialmente al lunes 11 según la Ley de Feriados— atrajo a miles de turistas a la costa ecuatoriana. A pesar del oleaje moderado y condiciones de mar agitado, las playas en Santa Elena y Esmeraldas alcanzaron hasta un 90 % de ocupación hotelera, en una jornada marcada por el disfrute familiar y una presencia notable de visitantes.

¿Qué condiciones presentó el mar y cómo se protegió a los visitantes?

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió que desde el sábado 9 hasta el lunes 11 el mar estaría agitado, con oleaje proveniente del suroeste del Pacífico y alturas que alcanzaron los 1.8 a 2 metros en costas continentales e insulares. En respuesta, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos izó bandera amarilla en todas las playas, recomendando precaución ante corrientes de resaca y la posibilidad de condiciones peligrosas para nadadores