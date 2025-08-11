Se registraron incidentes en una discoteca de Queens en medio de celebración de ecuatorianos por el 10 de agosto

La conmemoración del 10 de Agosto, fecha emblemática para Ecuador, tuvo un cierre inesperado en Queens, Nueva York, luego de que se registraran varios incidentes en el interior de una discoteca. En videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de personas, varias con camisetas de la selección ecuatoriana, en medio de empujones, gritos y golpes, mientras botellas y objetos caen al piso.

En la grabación, captada desde el interior del local, se aprecia el momento en que parte de la clientela intenta alejarse del conflicto, mientras otra se involucra directamente en la riña. El ambiente festivo —luces de neón y una bandera de Ecuador colgada al fondo— terminó convirtiéndose en escenario de tensión.

Una comunidad vibrante en Queens

La comunidad ecuatoriana supera los 300.000 residentes en el estado de Nueva York según datos del Censo de Estados Unidos.

El 10 de Agosto, que recuerda el Primer Grito de Independencia de 1809, es una fecha que los ecuatorianos en el exterior celebran con desfiles, música, gastronomía y encuentros nocturnos, reforzando el sentido de identidad y pertenencia.

Autoridades y repercusiones

Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni heridos de gravedad. Sin embargo, el episodio ha generado reacciones encontradas en redes sociales: algunos lamentaron que un día de orgullo nacional se viera opacado por actos de violencia, mientras otros cuestionaron la falta de control dentro del establecimiento.

La Policía de Nueva York no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, pero los videos siguen circulando y alimentando el debate sobre la convivencia y el comportamiento en eventos multitudinarios de la comunidad migrante.