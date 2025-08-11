Mushuc Runa se pronuncia sobre el accidente de tránsito que involucró a su bus

El Mushuc Runa Sporting Club se pronunció oficialmente tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 10 de agosto de 2025. A través de un comunicado, el club informó que el bus que transportaba a su equipo femenino sufrió un choque en la entrada al Recinto La Guadalupe, en la vía Montalvo/Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. El hecho causó preocupación, pero afortunadamente todas las jugadoras, el cuerpo técnico y el personal se encuentran fuera de peligro.

En su mensaje, el club destacó que tras el accidente, todas las integrantes del equipo y el personal a bordo recibieron atención médica preventiva. “Agradecemos las muestras de apoyo y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de nuestras deportistas”, señaló el comunicado.

Estado de las jugadoras

El Mushuc Runa SC aseguró que el equipo está regresando a Ambato para continuar con las evaluaciones pertinentes y el descanso necesario. Aunque el incidente causó alarma, la respuesta inmediata de los servicios médicos y el manejo adecuado de la situación por parte del club y las autoridades locales garantizó que no se presentaran lesiones graves.

El bus del equipo femenino del Mushuc Runa SC se vio involucrado en una colisión con una camioneta que, según los informes iniciales, viajaba en sentido contrario. A pesar de la gravedad del choque, el club ha confirmado que no hubo víctimas fatales ni lesiones mayores entre los ocupantes de la unidad.