Miguel Uribe: las palabras del cirujano que atendió al fallecido político

El neurocirujano Fernando Hakim, quien estuvo al frente del tratamiento de Miguel Uribe Turbay tras el atentado, calificó al senador como un “luchador único” en su último mensaje público, tras la confirmación de su fallecimiento tras una prolongada lucha médica.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Fernando Hakim sobre Miguel Uribe Turbay?

En una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, el reconocido médico expresó:

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré.”

Este mensaje emocionó profundamente a la opinión pública, particularmente por venir de quien fue testigo cercano de la resiliencia del político durante los difíciles meses posteriores al atentado. Las reacciones de condolencias y admiración hacia el profesional fueron numerosas, destacando su compromiso y humanidad.

¿Por qué resuena tanto este mensaje hoy?

La evolución clínica de Miguel Uribe Turbay fue seguida con atención por el país. Aunque en julio se anunció una mejora, su estado se deterioró nuevamente, y su fallecimiento conmocionó a la nación. El mensaje de Hakim representa un testimonio directo del valor y la perseverancia con que enfrentó sus lesiones, humanizando un recorrido marcado por tragedia y esperanza.

Además, resalta el vínculo humano que suele ocultarse detrás de la labor médica: no solo procedimientos clínicos, sino también fe, empatía y fortaleza emociona.