Michael Morales sorprende a su madre con un regalo que la dejó sin palabras

Esta es la reacción Katty Morales

Michael Morales
Michael Morales junto a su madre, Katty Hurtado, durante la emotiva sorpresa. (Instagram)
Por Adela Araujo

El peleador ecuatoriano Michael Morales, séptimo en el ranking de peso wélter de la UFC, protagonizó un momento emotivo al sorprender a su madre con un regalo que nunca olvidará.

Michael Morales y su madre viéndole en vivo en UFC

El inesperado encuentro en Pasaje

El luchador de 26 años llegó a su natal Pasaje, en El Oro, sin avisar a su madre, Katty Hurtado. Entre abrazos y risas, la recibió sin imaginar la sorpresa que venía después.

Michael Morales
Michael Morales Michael Morales sorprende a su madre con ¡tremendo regalo!

Un regalo que se volvió viral

Morales le entregó un auto negro completamente nuevo. La reacción de su madre, entre asombro y emoción, quedó registrada en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

“Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros” — Michael Morales en Instagram.

El tricolor planea regresar al octágono a finales de 2025. Aunque su rival aún no está confirmado.

