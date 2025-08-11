Michael Morales sorprende a su madre con un regalo que la dejó sin palabras

Michael Morales junto a su madre, Katty Hurtado, durante la emotiva sorpresa.

El peleador ecuatoriano Michael Morales, séptimo en el ranking de peso wélter de la UFC, protagonizó un momento emotivo al sorprender a su madre con un regalo que nunca olvidará.

PUBLICIDAD

Michael Morales y su madre viéndole en vivo en UFC

El inesperado encuentro en Pasaje

El luchador de 26 años llegó a su natal Pasaje, en El Oro, sin avisar a su madre, Katty Hurtado. Entre abrazos y risas, la recibió sin imaginar la sorpresa que venía después.

[ Lo que se sabe del fallecimiento de Juan Carlos Ramírez, actor de ‘Rosario Tijeras’ y ‘La Rosa de Guadalupe’Opens in new window ]

Michael Morales Michael Morales sorprende a su madre con ¡tremendo regalo!

Un regalo que se volvió viral

Morales le entregó un auto negro completamente nuevo. La reacción de su madre, entre asombro y emoción, quedó registrada en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

“Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros” — Michael Morales en Instagram.

El tricolor planea regresar al octágono a finales de 2025. Aunque su rival aún no está confirmado.

[ Paquetes de hasta 2 kg y USD 2 podrán ingresar sin pagar arancel en Ecuador, según nuevo DecretoOpens in new window ]