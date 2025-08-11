Jessica Radcliffe: así puede identificar si un video creado por IA

Un video viral que aparentemente muestra a Jessica Radcliffe siendo atacada por una orca resultó ser completamente falso y generado con inteligencia artificial. La imagen impactante desató alarma en redes sociales, pero expertos en verificación digital confirmaron que se trata de una recreación artificial con elementos cifrados de deepfake, activando una alerta sobre la importancia de distinguir contenido genuino de falsificaciones.

¿Por qué sabemos que el video es falso?

No hay ninguna fuente médica o policial que haya confirmado el incidente con la orca. Además, durante el análisis técnico del video, se detectaron señales típicas de producción con IA: distorsiones en bordes del rostro de Jessica y artefactos visuales en el agua, que no coinciden con lo que observaría una cámara real. Expertos señalan que las animaciones de animales creadas por IA suelen carecer de coherencia entre luces y movimientos naturales, lo que ayuda a revelar su falsedad.

¿Cómo detectar un video generado con inteligencia artificial?