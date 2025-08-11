Gobierno asegura que categoría 4x4 se mantiene y entra en vigencia la nueva exoneración 2x2 para envíos postales

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca informó, mediante un comunicado que la categoría de importaciones 4x4 se mantiene sin cambios. Esto implica que los envíos de hasta 4 kilogramos y valor máximo de USD 400 continuarán pagando un arancel fijo de USD 20 por paquete.

El documento también anunció la entrada en vigencia de la exoneración 2x2, aplicable únicamente a envíos realizados por medio de Servicios Postales del Ecuador. Bajo esta medida, solo estarán exentos de tributos los paquetes de hasta 2 kilogramos y con un valor máximo de USD 2.

En el comunicado se aclara que los paquetes que ingresen por vía postal y superen los límites del régimen 2x2 deberán ser declarados correctamente y pagar los tributos correspondientes. El objetivo de esta disposición es garantizar un comercio justo, prevenir distorsiones detectadas en el uso del mecanismo y asegurar un trato equitativo para todos los usuarios.

Ajustes en el régimen arancelario

La medida extiende a los envíos por servicio postal público una tarifa arancelaria fija que ya se aplicaba desde junio de 2025 a los paquetes que ingresaban bajo el régimen Courier 4x4 mediante operadores privados. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), a través de los Servicios Postales se estaba evadiendo el pago de este arancel, lo que motivó la reforma.

El presidente Daniel Noboa modificó el reglamento del Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, estableciendo que solo quedarán exentos de esta tarifa los envíos cuyo peso no supere los 2 kilogramos y cuyo valor “free on board” (FOB), que incluye embalaje, transporte y aduana, no exceda los 2 dólares.

Implementación de la medida

La exoneración 2x2 para paquetes que ingresen por el servicio postal público entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Registro Oficial. Este plazo permitirá que Senae y la empresa de Servicios Postales realicen las coordinaciones necesarias para garantizar su correcta aplicación.

Mientras tanto, todos los envíos que excedan los límites del régimen 2x2 deberán cumplir con la declaración aduanera y el pago de tributos correspondientes, sin excepción.