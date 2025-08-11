Ecuatoriano muere tras choque a alta velocidad y en contravía en California

El vehículo BMW conducido por el migrante ecuatoriano impactó en contravía a alta velocidad.

Un migrante ecuatoriano, identificado como Jorge Andrés D., de 29 años, falleció tras protagonizar un accidente de tránsito en Santa Ana, California, Estados Unidos. El siniestro ocurrió el 5 de agosto cuando el vehículo BMW que conducía impactó contra otros tres automóviles.

El vehículo BMW conducido por el migrante ecuatoriano impactó en contravía a alta velocidad.

Otra víctima fatal y heridos

En el choque también perdió la vida Leticia Placencia Alvarado, una migrante de 32 años que conducía uno de los vehículos afectados.

Además, cinco personas de entre 1 y 39 años resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales, donde se recuperan de lesiones no mortales.

Familiares de, Leticia Placencia Alvadado, una de las víctimas iniciaron campaña para apoyar a los afectados por el choque.

Conducción en contravía y alta velocidad

Según el informe oficial del Departamento de Policía de Santa Ana, el conductor ecuatoriano circulaba a gran velocidad en sentido contrario por Main Street, al sur de Warner Avenue. Algunos vehículos lograron esquivar el BMW antes del impacto fatal.

El vehículo BMW conducido por el migrante ecuatoriano impactó en contravía a alta velocidad.

La Unidad de Investigación de Colisiones de la policía local está a cargo del caso para determinar responsabilidades.

Familiares de Leticia Placencia iniciaron una campaña en GoFundMe para apoyar a sus seres queridos, destacando su carácter solidario y la tragedia de su pérdida a pocos minutos de llegar a casa.

Familiares de una de las víctimas iniciaron campaña para apoyar a los afectados por el choque.

El migrante ecuatoriano ingresó legalmente a EE.UU. el 23 de abril de 2025 con visa B-2 de turista. Un día antes del accidente, fue arrestado en Newport Beach por allanamiento de propiedad privada.