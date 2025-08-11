Durán: esto se decomisó y cuántos detenidos dejó el operativo Tormenta 34

Durante el operativo “Tormenta 34”, en el cantón Durán, la Policía logró la aprehensión de 10 personas, de las cuales 5 están relacionadas con delitos de extorsión.
Entre los detenidos hay antecedentes por asesinato, homicidio, robo, tenencia de armas y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
Golpe a organizaciones criminales
Con esta intervención, se afectaron directamente las estructuras de las organizaciones delictivas Chone Killers y Latin King, limitando su accionar y debilitando su presencia en la zona.
Incautaciones realizadas
En el operativo se decomisaron varios indicios clave para la investigación y control del delito:
- 3 armas de fuego
- 8 cartuchos
- 517 dosis de sustancias sujetas a fiscalización
- 1 vehículo recuperado
- 4 motocicletas recuperadas
- Varias partes de vehículos