Durán: esto se decomisó y cuántos detenidos dejó el operativo Tormenta 34

Por Adela Araujo

Durante el operativo “Tormenta 34”, en el cantón Durán, la Policía logró la aprehensión de 10 personas, de las cuales 5 están relacionadas con delitos de extorsión.

Entre los detenidos hay antecedentes por asesinato, homicidio, robo, tenencia de armas y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Golpe a organizaciones criminales

Con esta intervención, se afectaron directamente las estructuras de las organizaciones delictivas Chone Killers y Latin King, limitando su accionar y debilitando su presencia en la zona.

Incautaciones realizadas

En el operativo se decomisaron varios indicios clave para la investigación y control del delito:

  • 3 armas de fuego
  • 8 cartuchos
  • 517 dosis de sustancias sujetas a fiscalización
  • 1 vehículo recuperado
  • 4 motocicletas recuperadas
  • Varias partes de vehículos
