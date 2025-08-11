Durán: esto se decomisó y cuántos detenidos dejó el operativo Tormenta 34

Durante el operativo “Tormenta 34”, en el cantón Durán, la Policía logró la aprehensión de 10 personas, de las cuales 5 están relacionadas con delitos de extorsión.

Entre los detenidos hay antecedentes por asesinato, homicidio, robo, tenencia de armas y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Golpe a organizaciones criminales

Con esta intervención, se afectaron directamente las estructuras de las organizaciones delictivas Chone Killers y Latin King, limitando su accionar y debilitando su presencia en la zona.

Incautaciones realizadas

En el operativo se decomisaron varios indicios clave para la investigación y control del delito:

3 armas de fuego

8 cartuchos

517 dosis de sustancias sujetas a fiscalización

1 vehículo recuperado

4 motocicletas recuperadas

Varias partes de vehículos

