Bus del Mushuc Runa sufrió accidente de tránsito en Los Ríos

No se han proporcionado mayores detalles

Accidente de Tránsito Involucra al Bus del Mushuc Runa SC en Los Ríos
Accidente de Tránsito Involucra al Bus del Mushuc Runa SC en Los Ríos (Redes Sociales)
Por Anna Longares

La noche del domingo 10 de agosto de 2025, el bus del Mushuc Runa SC sufrió un grave accidente de tránsito en la vía Montalvo-Babahoyo, a la altura de la entrada al Recinto La Guadalupe, en la provincia de Los Ríos.

El incidente involucró al autobús del equipo y a un vehículo de acuerdo a la información preliminar y según videos que usuarios han colgado en redes sociales.

Según los primeros informes, el accidente habría sido provocado por una colisión con un vehículo que circulaba en sentido contrario. A pesar de la magnitud del suceso. El ECU 911 aún no han proporcionado información oficial sobre el número de personas involucradas ni si miembros del equipo se encontraba a bordo en el momento del accidente.

Se desconoce si dentro de la unidad de transporte viajaban jugadores del primer equipo, lo que genera preocupación entre los aficionados y seguidores del club.

Hasta el momento, los detalles sobre las causas exactas del accidente y el estado de los involucrados no han sido revelados.

