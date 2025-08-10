La aclaración de la Aduana sobre el régimen del 4X4 para traer paquetes

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) aclaró este domingo que la categoría 4×4 se mantiene sin cambios en sus condiciones actuales: hasta 4 kilogramos de peso y un valor máximo de USD 400, con un arancel único de USD 20. Este beneficio continúa disponible a través de todos los couriers autorizados, incluido Servicios Postales del Ecuador.

La institución reafirmó su compromiso con la facilitación del comercio exterior, la transparencia en sus procesos y la garantía de un servicio ágil y seguro para todos los usuarios.

Sin embargo, el escenario para las compras internacionales cambió con la firma del Decreto Ejecutivo No. 82 por parte del presidente Daniel Noboa, la noche del sábado 9 de agosto de 2025.

Qué establece el nuevo Decreto 82

El decreto modifica el régimen de mensajería rápida o courier para compras internacionales. Desde ahora, solo estarán libres de arancel los envíos de uso personal que cumplan simultáneamente dos condiciones:

Peso máximo de 2 kilogramos. Valor FOB (precio del producto sin impuestos ni envío) de hasta USD 2.

El término FOB (Free On Board) se refiere al valor del producto en el punto de origen, antes de que se añadan costos de transporte o cargos adicionales.

Si un paquete supera cualquiera de estos límites, deberá pagar un arancel fijo de USD 20, más los impuestos correspondientes.

Qué cambió con la nueva norma

Con el Decreto 82, el beneficio libre de arancel se reduce de forma drástica, limitando la exoneración a artículos de bajo valor y peso muy reducido. Según el Gobierno, el cambio busca evitar el uso de esta modalidad para fines comerciales que evaden impuestos y generan competencia desleal frente a la producción nacional.

Razones detrás del cambio

El Ministerio de Producción informó que, entre 2020 y 2024, las importaciones por courier crecieron más de seis veces, lo que generó pérdidas estimadas de USD 69 millones en el sector textil y una reducción del 8 % en ventas de calzado, afectando especialmente a micro y pequeñas empresas.

La medida busca mantener el espíritu original del Courier 4×4: facilitar el ingreso de artículos personales adquiridos en el extranjero, sin que se convierta en un canal para importaciones masivas con fines de reventa.



