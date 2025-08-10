Hombre fue asesinado a tiros en San Isidro del Inca, al norte de Quito

La mañana de este domingo 10 de agosto, un violento hecho se registró en el sector de San Isidro, al norte de Quito. Según información policial, un hombre fue asesinado con arma de fuego alrededor de las 07:30 en la intersección de las calles De los Guayacanes y De los Fresnos.

De acuerdo con el reporte, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar tras la alerta emitida por el ECU 911. Al llegar, encontraron a un hombre sin signos vitales, tendido boca abajo.

Persecución antes del crimen

Testigos indicaron que la víctima era perseguida por un vehículo color blanco con varios ocupantes a bordo. Minutos después, el automotor interceptó al hombre y uno de los ocupantes le disparó, causándole la muerte en el acto.

Las autoridades informaron que, tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. La Policía mantiene operativos en el sector para dar con el paradero de los responsables.

Escena asegurada y unidades especiales

Personal policial se trasladó al lugar para supervisar las diligencias. La escena fue asegurada por agentes uniformados mientras las unidades especiales, incluida Criminalística, realizaban el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que ayuden a identificar a los autores.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha revelado la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen. El caso está bajo investigación de la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased).