Hermano del alcalde de Santa Lucía, una de las víctimas de la masacre en discoteca

La violencia continúa golpeando a la provincia de Guayas, en la costa ecuatoriana. La madrugada de este domingo se registró una masacre en los exteriores de la discoteca Nápoles, ubicada en el cantón Santa Lucía, que dejó ocho personas asesinadas y tres heridas, confirmó la Policía Nacional. Entre las víctimas mortales se encuentra el hermano del alcalde Ubaldo Urquizo, quien además era propietario del establecimiento.

PUBLICIDAD

Ataque armado

Según el teniente coronel Xavier Chango, jefe del distrito policial, un grupo de individuos llegó en dos camionetas hasta las afueras del local y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Siete personas murieron en el sitio y una más falleció en un centro médico.

“Tenemos abiertas todas las hipótesis, aún no descartamos ninguna”, aseguró Chango.

Los atacantes huyeron inmediatamente después de disparar. En la escena del crimen se levantaron más de 40 vainas percutidas de distintos calibres.

Las víctimas y los heridos

Las víctimas son siete hombres y una mujer, con edades comprendidas entre 22 y 40 años, precisó la Policía. Además del hermano del alcalde, una de las personas asesinadas tenía antecedentes penales.

Los tres heridos recibieron atención médica y ya fueron dados de alta, ya que sus lesiones no eran de gravedad.

Investigaciones en curso

Las autoridades han iniciado una revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

También se ejecutaron operativos inmediatos, logrando la detención de un sujeto armado. Sin embargo, aún no se ha confirmado si este individuo estuvo vinculado al ataque.



