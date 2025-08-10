Gobierno auditará al Hospital Universitario de Guayaquil tras muerte de neonatos

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) anunció este domingo que realizará una auditoría de calidad y un análisis de casos en el Hospital Universitario de Guayaquil, tras confirmarse la muerte de 12 recién nacidos en esa casa de salud.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que las muertes ocurrieron por causas multifactoriales, en su mayoría relacionadas con el estado clínico delicado de los bebés, varios de ellos prematuros o muy prematuros. De estos casos, dos neonatos fallecieron por infecciones causadas por la bacteria klebsiella pneumoniae productora de carbapenemas, un patógeno altamente resistente a los antibióticos.

Investigación y medidas inmediatas

El ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció la apertura de un proceso de investigación interna, destituyó al gerente del hospital y dispuso brindar atención psicológica a los padres de los dos neonatos que murieron por la bacteria.

La auditoría de la Acess revisará protocolos médicos, control de infecciones, manejo de insumos y registros clínicos, con el fin de esclarecer responsabilidades y prevenir que se repitan hechos similares.

Denuncias previas y postura del MSP

Días antes, el medio digital La Posta informó que 18 neonatos habrían muerto en julio por una infección asociada a la atención sanitaria, supuestamente causada por el uso de cánulas nasales reutilizadas ante la falta de insumos. El MSP negó estas afirmaciones, descartó la reutilización de equipos y que todos los decesos se deban a una misma causa, aunque no aclaró la situación sobre el abastecimiento de materiales.

Reacciones de autoridades