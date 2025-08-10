Aduana responde a usuarios por Decreto que cambia las normas para traer paquetes a Ecuador

Gobierno Nacional aplica un arancel al régimen Courier 4X4 para frenar el uso indebido y proteger a la industria nacional

La publicación del Decreto Ejecutivo No. 82, firmado por el presidente Daniel Noboa el sábado 9 de agosto, generó confusión entre los usuarios de redes sociales sobre los cambios en el envío de compras internacionales al país.

PUBLICIDAD

En la cuenta oficial de X del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), decenas de personas preguntaron si el nuevo decreto eliminaba o modificaba el régimen conocido como Courier 4×4.

La respuesta del SENAE

Ante la ola de consultas, el SENAE aclaró que la categoría 4×4 no ha cambiado. Según la entidad, esta modalidad sigue permitiendo:

Hasta 4 kilogramos de peso.

de peso. Valor FOB de hasta USD 400.

de hasta USD 400. Arancel fijo de USD 20 por envío.

de USD 20 por envío. Disponibilidad en todos los couriers autorizados, incluido Servicios Postales del Ecuador.

“Estimado usuario: La categoría 4×4 se mantiene sin cambios: Hasta 4 kg y USD 400 Arancel: USD 20 Disponible a través de todos los couriers autorizados, incluido Servicios Postales del Ecuador”, respondió la institución en X.

Por qué hay confusión

El Decreto 82 establece que solo estarán libres de arancel los paquetes de hasta 2 kg y con un valor FOB máximo de USD 2, siempre que sean de uso personal. Esto no elimina ni modifica la categoría 4×4, sino que crea un nuevo parámetro para envíos que busquen ingresar sin pagar el arancel.

En otras palabras, el 4×4 sigue operando con sus condiciones actuales, pero quienes quieran evitar el pago de los USD 20 deberán cumplir con los límites más reducidos que dicta el decreto.

Qué deben saber los compradores