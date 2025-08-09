Trabajador cae desde el tercer piso mientras pintaba una fachada en Guayaquil

Un trabajador sufrió una caída desde el tercer piso de un edificio en el centro de Guayaquil, mientras realizaba labores de pintura en la fachada de la estructura. El incidente fue reportado por testigos que se encontraban en el lugar y generó alarma entre los transeúntes.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó?

Según versiones preliminares, el trabajador no habría estado utilizando su equipo de seguridad al momento del accidente, lo que habría provocado su caída desde una altura considerable.

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo una ambulancia llega al sitio para atender al hombre, quien aún mostraba signos de movimiento en el piso, tras el impacto. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud ni si la caída fue mortal.

El hecho ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en las que se desempeñan trabajadores en labores de altura. Autoridades y ciudadanos exigen mayor control sobre el uso de equipos de protección, especialmente en zonas de alto riesgo.