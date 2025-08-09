Ministro serbio Darko Glisic sufrió derrame cerebral en televisión en vivo

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, se encuentra en estado crítico después de sufrir un derrame cerebral durante la transmisión en directo de un programa de televisión. El hecho ocurrió cuando el funcionario comenzó a tartamudear y a mostrar dificultad para hablar mientras respondía preguntas en el canal Pink.

Al notar el cambio en su voz y expresión, los presentadores le preguntaron si se encontraba bien, pero Glisic no pudo responder. La emisión fue interrumpida de inmediato y el ministro fue trasladado de urgencia a un hospital en Belgrado.

Estado de salud y atención médica

El ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar, confirmó que Glisic permanece hospitalizado en condición “sumamente grave” a causa del derrame cerebral. Los médicos lo mantienen bajo estricta vigilancia en cuidados intensivos, a la espera de su evolución.



