Miguel Uribe Turbay vuelve a estado clínico crítico tras complicaciones neurológicas

En las últimas 48 horas, la condición médica de Miguel Uribe Turbay ha sufrido un deterioro significativo, informó este viernes la Fundación Santa Fe de Bogotá a través de un comunicado oficial. El paciente permanece bajo manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Qué provocó la recaída?

Según el parte médico, Uribe Turbay presentó una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que derivó en una recaída a estado clínico crítico. Esta complicación exigió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, los cuales permitieron estabilizar temporalmente su condición.

Tras la intervención, fue necesario reiniciar el bloqueo neuromuscular y la sedación profunda como parte del tratamiento, con el objetivo de apoyar su evolución clínica. Además, continuará bajo monitoreo hemodinámico y neurológico continuo.

La Fundación reitera que el pronóstico de Miguel Uribe Turbay permanece reservado y que su estado sigue siendo crítico.