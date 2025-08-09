Jugador de fútbol es alcanzado por un rayo en pleno partido: Falleció tras el impacto

Lo que comenzó como un encuentro amistoso de fútbol terminó en tragedia. Frank Jiménez García, un joven deportista de 19 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo durante un partido jugado bajo la lluvia en el corregimiento de Palmira, en el municipio de Tierralta, Colombia.

PUBLICIDAD

¿Cómo ocurrió el accidente?

El hecho se registró en horas de la tarde del 2 de agosto de 2025, mientras el joven participaba en un partido en la plaza principal de Palmira. En medio de una tormenta eléctrica, una descarga impactó directamente sobre Frank, provocando la alarma de los presentes.

Sus compañeros lo socorrieron de inmediato y lo trasladaron al Hospital de San José. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció minutos después de su ingreso. Según testigos, el rayo provocó lesiones “fulminantes” e irreversibles.

¿Quién era Frank Jiménez?

Frank era un jugador destacado, recordado por su participación en el campeonato sub-18 del Mundial de los Pueblos, realizado en Yolombó, Antioquia.

Aunque no residía de forma permanente en Tierralta, había viajado hasta Palmira para pasar sus vacaciones y reencontrarse con amigos y vecinos. La tragedia ocurrió en medio de una jornada que se suponía de celebración.

Las autoridades locales y organismos de emergencia reiteraron la importancia de suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, sobre todo en zonas abiertas como canchas deportivas. Advirtieron que la prevención puede salvar vidas, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada ante alertas meteorológicas.