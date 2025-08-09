Ataque armado en embarcación en El Guabo deja un muerto y varios heridos; investigan posible masacre en altamar

Un violento ataque contra una embarcación en el sector de La Gabarra, cantón El Guabo (El Oro), dejó como resultado un fallecido y seis heridos, según un reporte preliminar citado por Diario Correo, medio local de la provincia. El hecho ocurrió la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información inicial, al menos 60 sujetos armados, distribuidos en varias lanchas, abrieron fuego contra los ocupantes de la embarcación y posteriormente lanzaron artefactos explosivos, provocando que la nave se incendiara.

Posible número mayor de víctimas

Si bien el reporte oficial confirma un muerto y seis heridos, versiones extraoficiales recogidas por Diario Correo señalan que podría haber entre 10 y 15 fallecidos, cuyos cuerpos estarían en altamar o en la bodega de la embarcación atacada.

A las 19:00, personal policial de Puerto Bolívar informó que al muelle 5 llegaron varias embarcaciones particulares con las personas heridas y el cuerpo del fallecido. Los lesionados fueron trasladados a distintas casas de salud para recibir atención de emergencia.

Investigación en curso

La Armada del Ecuador y la Policía Nacional desplegaron personal para constatar el número real de víctimas y levantar evidencias. El caso ha generado conmoción en la provincia, donde las autoridades investigan las motivaciones y responsables de este ataque, que por su magnitud y violencia podría catalogarse como una masacre.