Ataque armado en embarcación en El Guabo deja un muerto y varios heridos; investigan posible masacre en altamar

Al menos 60 hombres armados participaron en el hecho violento registrado en el sector de La Gabarra.

Por Roberto Cadena

Un violento ataque contra una embarcación en el sector de La Gabarra, cantón El Guabo (El Oro), dejó como resultado un fallecido y seis heridos, según un reporte preliminar citado por Diario Correo, medio local de la provincia. El hecho ocurrió la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00.

De acuerdo con la información inicial, al menos 60 sujetos armados, distribuidos en varias lanchas, abrieron fuego contra los ocupantes de la embarcación y posteriormente lanzaron artefactos explosivos, provocando que la nave se incendiara.

Posible número mayor de víctimas

Si bien el reporte oficial confirma un muerto y seis heridos, versiones extraoficiales recogidas por Diario Correo señalan que podría haber entre 10 y 15 fallecidos, cuyos cuerpos estarían en altamar o en la bodega de la embarcación atacada.

A las 19:00, personal policial de Puerto Bolívar informó que al muelle 5 llegaron varias embarcaciones particulares con las personas heridas y el cuerpo del fallecido. Los lesionados fueron trasladados a distintas casas de salud para recibir atención de emergencia.

Investigación en curso

La Armada del Ecuador y la Policía Nacional desplegaron personal para constatar el número real de víctimas y levantar evidencias. El caso ha generado conmoción en la provincia, donde las autoridades investigan las motivaciones y responsables de este ataque, que por su magnitud y violencia podría catalogarse como una masacre.

