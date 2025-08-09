Asesinó a su amante millonario de 73 años y lo enterró vivo con cemento en una bañera.

Juan Baron, de 26 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Gary Ruby, un millonario jubilado de 73 años, ocurrido en Hawái entre enero y marzo de 2022.

Según el expediente judicial, Baron sostuvo una relación sentimental con Ruby y lo atacó luego de que este le revelara que había dado positivo a VIH. Tras cometer el crimen, huyó a California con la intención de llegar a México, pero fue capturado escondido en un compartimento de un autobús.

Detalles del crimen

La jueza Cathy Remigo no solo le impuso cadena perpetua, sino también dos cargos por robo y uno por robo de identidad, ya que Baron despojó a la víctima de sus pertenencias después de matarlo.

Durante el juicio se reveló que Baron ató a Ruby con un cinturón y le cortó las muñecas para simular un suicidio. Sin embargo, el forense halló partículas de cemento en los pulmones de la víctima, lo que indicaría que fue enterrado vivo.

El reclamo de la familia

Familiares de Ruby enfrentaron a Baron en la corte. “Lo enterraste vivo”, le dijo Lorne Ruby, hermano del millonario. “No fue suficiente para ti asesinarlo. Le infligiste un sufrimiento horrible e innecesario. Qué frío, qué cruel, qué inhumano”.

La sobrina de la víctima agregó que el hallazgo del cemento en los pulmones fue prueba del sufrimiento que experimentó Gary antes de morir.