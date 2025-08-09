Asamblea convoca a autoridades por fallecimiento de 18 recién nacidos en hospital de Guayaquil

La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional ha convocado a las principales autoridades de salud, justicia y administración hospitalaria para que rindan cuentas por el fallecimiento de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, hecho que, según la denuncia, se habría producido por la falta de insumos médicos esenciales.

La convocatoria fue anunciada el sábado 9 de agosto de 2025 mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la comisión. Los legisladores explicaron que esta acción forma parte de su deber constitucional de fiscalizar y garantizar los derechos de la niñez ecuatoriana.

Autoridades citadas a comparecer

De acuerdo con el documento, deberán presentarse:

Jimmy Martín , ministro de Salud Pública

, ministro de Salud Pública Wilson Toainga , fiscal general del Estado

, fiscal general del Estado Hugo Hernández , gerente del Hospital Universitario de Guayaquil

, gerente del Hospital Universitario de Guayaquil Adriel Sardury, director asistencial de la casa de salud

Causa del fallecimiento

El pronunciamiento de la comisión detalla que las muertes habrían ocurrido por la falta de cánulas nasales, dispositivos indispensables para suministrar oxígeno a bebés con dificultades respiratorias. Ante esto, se exige que las autoridades expliquen las circunstancias, determinen responsabilidades y tomen medidas inmediatas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Fecha de la sesión

La sesión de comparecencia está prevista para el martes 12 de agosto de 2025, a las 11:00, en la sede de la Asamblea Nacional. Además, participarán actores y organizaciones que cuentan con información directa sobre los hechos, con el fin de aportar testimonios y evidencias a la investigación.

Reacciones

El fallecimiento de los 18 recién nacidos ha generado una indignación social y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la crisis de insumos médicos en hospitales públicos. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la falta de equipos básicos en áreas de neonatología constituye una grave vulneración al derecho a la salud y a la vida.