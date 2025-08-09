Accidente en Alóag deja un fallecido y cierre parcial de vía en pleno feriado

En medio del feriado, un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Alóag, al sur de Quito. El ECU 911 informó que la alerta inicial señalaba que un camión se estaba incendiando, por lo que se coordinó la presencia de instituciones de primera respuesta.

PUBLICIDAD

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que se trataba de un choque entre un camión y una motocicleta. Personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que una persona falleció a consecuencia del impacto.

Tráfico y cierre parcial

La Policía Nacional colabora con el control del flujo vehicular, ya que se mantiene un cierre parcial de la vía en sentido sur–norte. La congestión es significativa en la avenida Simón Bolívar, especialmente en la salida por Tambillo, afectando el ingreso hacia Quito.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y extremar precauciones, debido al incremento del tráfico que suele registrarse durante los feriados.