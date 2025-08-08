Por evitar que revisaran su celular, mujer perdió la vida tras caer de un segundo piso. Imagen: captura de pantalla

Un trágico accidente en un bar de la provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, Perú, dejó como saldo la muerte de una joven y a su pareja gravemente herida. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 4 de agosto en el establecimiento nocturno “Chapo”, ubicado en el sector conocido como Los Callejones, y quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales.

Según reportes de medios locales, la víctima mortal fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 años, mientras que el herido es Henry Manuel del Águila Macedo, de 27, quien permanece hospitalizado en estado crítico.

El momento de la caída

En la grabación difundida en plataformas digitales, se observa a Emely persiguiendo a Henry por un pasillo del segundo piso. Al llegar al final, el joven se detiene y gira repentinamente, provocando que ambos pierdan el equilibrio tras chocar. La pareja retrocede y cae al vacío desde el segundo nivel, justo en un punto donde el barandal estaba incompleto.

Este detalle, según la investigación preliminar, fue determinante para que la caída ocurriera sin ningún obstáculo que amortiguara el impacto.

Falta de protocolos y denuncias contra el local

De acuerdo con familiares de Henry, el bar no contaba con protocolos de actuación ante emergencias, lo que retrasó la llegada de una ambulancia. Esta demora, aseguran, agravó la condición médica del joven.

Además, han denunciado que el establecimiento no cumplía con las normas de seguridad, ya que la zona de escaleras y parte del pasillo carecían de barandales. El local ahora enfrenta un proceso legal por estas presuntas irregularidades.

Investigación en curso

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han iniciado diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades tanto en el accidente como en las posibles infracciones a las normas de seguridad por parte del bar.

Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los establecimientos nocturnos en garantizar la integridad de sus clientes y empleados.