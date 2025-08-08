Policía que rechazó haber tenido intimidad en una patrulla elimina sus cuentas en redes sociales

Luego de la controversia generada por un video viral que muestra a una oficial de policía siendo estimulada sexualmente por un colega en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la persona conocida en redes sociales como Isabela Segundo optó por eliminar o restringir el acceso a todos sus perfiles.

Antes de ello negó ser la mujer que aparece en el video. “Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con ese video. Les aclaro queno soy yo la persona del clip… Ella está en sector, yo pertenezco al agrupamiento en la Metropolitana.”

Según los usuarios en línea, la mujer fue identificada como la supuesta protagonista del video íntimo. Esto se basó en imágenes compartidas en sus perfiles de redes sociales, en las cuales vestía el uniforme oficial y tenía un gafete con el nombre “L. SEGUNDO B.”.

En Instagram, utilizaba el nombre de usuario @isabela.246334, mientras que en Facebook se le conocía como Isabela Segundo y contaba con una base de seguidores que superaba las 4 mil personas. Actualmente, ambas cuentas han sido eliminadas.

No está confirmada su identidad

Es crucial destacar que las autoridades no han verificado su identidad ni han relacionado formalmente a esta persona con el video en cuestión. Fueron los usuarios de las redes sociales quienes compartieron fotografías y especulaciones acerca de su supuesta implicación en el acto sexual dentro del vehículo oficial.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha comunicado que los dos oficiales implicados han sido identificados y convocados para dar su declaración. Además, la Dirección General de Asuntos Internos ha iniciado una investigación administrativa interna.

Cuentas falsas intentan suplantarla

Después de que sus perfiles en redes sociales desaparecieron, aparecieron varias cuentas falsas en Instagram, Facebook y TikTok que buscan hacerse pasar por la presunta oficial de policía. Algunas de estas cuentas usan sus fotos reales, mientras que otras llegan a compartir contenido explícito alterado utilizando su imagen.

Algunas cuentas en las redes sociales intentan hacerse virales, mientras que otras se hacen pasar por perfiles personales con el objetivo de atraer seguidores, proporcionar contenido o incluso llevar a cabo estafas. Por lo tanto, si planeas buscarla en estas plataformas, es importante que seas cauteloso, muchas de esas cuentas no son auténticas y pueden tener intenciones perjudiciales.