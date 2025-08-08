Perrita y cachorros son hallados con desnutrición extrema, cortes en el rostro y golpes en el sur de Quito. Imagen: AMC

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició un proceso de sanción contra la tutora de una perra y tres cachorros que fueron encontrados en condiciones críticas de salud y seguridad, en la parroquia de Chillogallo, al sur de Quito.

El caso se conoció tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación de los animales. Inspectores de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) constataron que la perra presentaba desnutrición extrema, con las costillas y caderas visibles, cortes en el rostro y golpes en varias partes del cuerpo.

Cachorros sin cuidados básicos

Según el reporte, la canina había parido cinco crías, pero dos murieron por falta de cuidados y exposición a la intemperie. Los tres sobrevivientes también fueron rescatados.

Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe, explicó que “se recibieron varios reportes de vecinos alertando que los animales vivían entre sus propias heces, sin un lugar donde guarecerse y sin asistencia veterinaria”. Indicó que la tutora adoptó a la perra hace un año, pero no garantizó su bienestar.

Posible multa de hasta 4 700 dólares

De acuerdo con el Código Municipal, el maltrato animal es una infracción muy grave que puede ser sancionada con hasta 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 4 700 dólares, cuando se cause daño o sufrimiento de manera intencional a animales de compañía.

Cifras de maltrato animal en Quito

En 2024, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, la AMC emitió 244 sanciones por infracciones relacionadas con fauna urbana, de las cuales 42 correspondieron a casos de maltrato animal. En lo que va de 2025, se registran 162 sanciones, con 45 casos de maltrato a animales de compañía.