Pareja tenía relaciones en un auto y cayeron a un acantilado

Una pareja falleció de manera dramática en un acantilado de la región montañosa de Espírito Santo, Brasil. Según reportes de medios como The Sun, los jóvenes —una mujer de 42 años y un hombre de 26— acudieron a una rampa de despegue de ala delta, aparentemente después de una fiesta, y mientras mantenían relaciones sexuales dentro del vehículo, comenzaron los movimientos que desestabilizaron el automóvil.

El auto acabó precipitándose por un despeñadero de aproximadamente 400 metros (1,300 ft), lo que resultó en la muerte de ambos, hallados desnudos cerca del accidente. No se encontraron indicios de violencia ni de intervención de terceros. La policía identificó que el freno de mano estaba activado, descartando un fallo mecánico (sin cita por limitación a fuentes confiables).

¿Qué muestra el video del fatal accidente?

Circula un video en redes que captura los instantes posteriores al accidente: el vehículo se precipita cuesta abajo en un terreno escarpado, mientras ambos ocupantes son expulsados del automóvil durante la caída.

Se aprecia claramente el cuerpo de la pareja separado del vehículo, el cual continúa rodando hasta quedar destrozado más abajo. Según las autoridades, el movimiento interno mientras estaban en el coche fue suficiente para desequilibrarlo y provocar la tragedia

¿Por qué ocurrió esta tragedia?

Los investigadores concluyen que el incidente fue accidental y no hubo intervención externa. El freno de mano activado y la ausencia de signos de violencia descartan una posible escena delictiva. La naturaleza íntima del momento complicó aún más la situación, ya que la pareja no estaba preparada para enfrentar una caída de tal magnitud, y fueron expulsados del vehículo mientras este se precipitaba por el acantilado