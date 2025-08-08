Oleaje en el feriado de agosto 2025: Inocar alerta fuerte aguaje del 8 al 11

Archivo - Vista del oleaje de la playa de Riazor, a 22 de enero de 2024, A Coruña, Galicia (España). La dirección xeral de Emerxencias de la Xunta ha activado hoy la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego. Según la Agencia Esta

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que un nuevo evento de oleaje afectará la costa continental e insular del Ecuador a partir del viernes 8 de agosto de 2025, producto de sistemas generados en el suroeste del océano Pacífico. Justo en el feriado de agosto 2025.

Estado del mar cambiará de moderado a agitado

Para el viernes 8 de agosto, se espera que las condiciones del mar sean moderadas, lo que implica un nivel de amenaza medio.

Sin embargo, desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de agosto, Ecuador ingresará a un estado de aguaje, lo que provocará un estado de mar agitado, especialmente en zonas costeras y de rompiente.

El aguaje se caracteriza por el aumento del nivel del mar y la presencia de olas más altas y con mayor energía, lo que podría derivar en corrientes de resaca peligrosas para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores.

Recomendaciones para evitar incidentes

Inocar recomienda extremar precauciones mientras persistan estas condiciones. Las olas podrían romper con mayor fuerza, lo que aumenta el riesgo de ser arrastrado por las corrientes. También se exhorta a los navegantes, surfistas y turistas a evitar actividades recreativas en el mar durante este periodo.

El organismo enfatiza que es fundamental seguir los reportes oficiales, que se actualizan constantemente a través de los canales del Inocar y la Armada del Ecuador.