Niño sufre lesión en el hígado tras butal choque en tobogán de parque acuático

Unas vacaciones familiares en un parque acuático de San Petersburgo, Rusia, se convirtieron en tragedia luego de que un niño de seis años resultara gravemente herido en un accidente.

El menor, identificado como Gleb, jugaba junto a su padre frente a la salida de un tobogán cuando fue impactado con fuerza por una mujer que descendía a gran velocidad. El golpe provocó que el niño sufriera una ruptura del lóbulo izquierdo del hígado y sangrado interno en la cavidad abdominal.

Advertencias ignoradas

De acuerdo con medios locales, el padre de Gleb se encontraba en una zona prohibida del parque. Socorristas del balneario le advirtieron en varias ocasiones sobre el peligro de permanecer en el área, pero las indicaciones fueron ignoradas.

El accidente ocurrió cuando una mujer, que descendía por el tobogán de forma regular, salió disparada por la rampa y no pudo evitar el choque con el menor.

Estado crítico

El niño fue atendido de inmediato por personal de emergencia del parque y trasladado a un hospital local, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico es reservado y los médicos luchan por salvarle la vida.

Las autoridades investigan el hecho para determinar responsabilidades y evaluar si existió negligencia por parte del padre o del parque acuático en las medidas de seguridad.