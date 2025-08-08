La razón por la que Alexis Sánchez deberá pagar 40 millones de dólares a una corredora

La figura de la Selección de Chile, Alexis Sánchez, tendrá que pagar la fuerte suma de dinero de 40 millones de dólares después que el Juzgado Civil fallar a favor de la corredora de propiedad Engel & Völkers. La misma cumplió el rol en la gestión de compra del fundo El Galeno, terreno clave para el proyecto vitivinícola Alma Soul.

Engel & Völkers acusó al ‘Niño Maravilla’ por incumplir el pago de los honorarios por corretaje inmobiliario tras concretar la millonaria adquisición. La corredora aseguró que venía asesorando al exculé desde fine del 2016, Sánchez estaba en la búsqueda de predios agrícola para desarrollar su negocio de vinos premium y hoteles boutique.

Engel & Völkers exigía un pago de 142 millones más IVA, correspondientes al 2% de comisión pactada por servicios. Sin embargo, el tribunal se inclinó por una compensación fija de 40 millones de dólares.

En la defensa de Sánchez, este acotó que el contrato con los propietarios del predio se dio de forma directa y la transacción se cerró sin intermediarios con un “simbólico apretón de manos”.

En la sentencia de 55 páginas, se estableció que: gracias a las gestiones de Engel & Völkers los dueños del fundo accedieron a reunirse, mostrar el terreno y analizar propuestas de venta.

Finalmente, se concluyó que el demandante sí fue el intermediario para que se de la visita y evaluación del fundo en cuestión. No obstante, el pasado abril el abogado del futbolista presentó un recurso de apelación lo que podría decantar en un proceso de resolución para revertir el mandato.