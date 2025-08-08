La estrategia de una mujer que estuvo con 20 hombres para comprar su casa

En una sorprendente historia que recorrió el mundo en 2016, una mujer en China, identificada con el seudónimo Xiaoli, convenció a 20 hombres que consideraba sus novios para que le regalaran un iPhone 7 cada uno. Posteriormente, vendió los 20 dispositivos a una empresa de reciclaje, recaudó entre 120,000 yuanes (17,700 USD) y utilizó el dinero como entrada para comprar una casa en el campo.

¿Cómo se conoció esta historia viral?

La anécdota fue revelada por un blogger con el alias Proud Qiaoba, quien afirmó ser compañero de trabajo de Xiaoli. Según escribió, ella no provenía de una familia acomodada—su madre era ama de casa y su padre inmigrante—y estaría bajo presión para asegurar un hogar para sus padres envejecientes.

La historia se viralizó en Weibo bajo el hashtag “20 móviles por una casa”, utilizado más de 13 millones de veces.

¿Es real o un montaje mediático?

Aunque la empresa Hui Shou Bao confirmó haber comprado 20 iPhones de una sola mujer en octubre, la veracidad del relato sigue en duda. Medios como BuzzFeed han sugerido que el caso podría haber sido un truco publicitario impulsado por intereses de marketing del comprador.

Xiaoli declinó conceder entrevistas, y según el representante de la empresa, la exposición mediática ha alterado completamente su vida diaria.