Inundaciones en Sangolquí a puertas del Feriado del 10 de Agosto.

Desde las 16:05 de hoy, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 recibió seis alertas ciudadanas por inundaciones en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui. El origen del incidente fue el desbordamiento del río Santa Clara, lo que activó un despliegue de primeros auxilios desde la Sala Operativa para ofrecer asistencia urgente. Hasta el momento, no se han reportado viviendas afectadas ni personas heridas.

¿Qué acciones se están tomando ante las inundaciones?

Ante las llamadas de emergencia, la Sala Operativa del ECU-911 coordinó la movilización inmediata de recursos de primera respuesta, incluyendo equipos de gestión de riesgos y bomberos locales, quienes están brindando atención en sitio tras el desbordamiento indicado.

¿Hay afectados o daños materiales confirmados?

A pesar de la intensa situación en Sangolquí, hasta el cierre de este reporte no se ha confirmado la afectación de viviendas ni personas lesionadas. El monitoreo continúa activo, pero las autoridades aseguran que la respuesta ha sido oportuna y coordinada.

Sangolquí, cabecera cantonal de Rumiñahui (Pichincha), se destaca como una ciudad interandina estratégica dentro del valle de los Chillos y área metropolitana de Quito; está atravesada por el río Santa Clara, cuyos niveles elevados por lluvias recientes pueden generar emergencias como la actual