Gobierno desconoce la situación legal de José Serrano en Estados Unidos

El Gobierno asegura no conocer cuál es la situación legal o migratoria del exministro correísta y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, después de que el jueves medios locales aseguraran que se encuentra en un centro de detención del servicio migratorio de Estados Unidos en Miami.

“Lo único que conocemos es lo que se ha dado a conocer a través de la prensa y en las redes. Entiendo que fue detenido, unos dicen por una infracción de tránsito, otros dicen que se mantiene detenido todavía en un centro penitenciario, lo que usted ha leído es lo mismo que he leído yo”, dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con la radio WQ.

Al ser preguntado acerca de si sobre Serrano pesaba una orden de expulsión que lo trajera nuevamente a Ecuador el ministro aseguró que desde el Gobierno no conocen “nada al respecto”.

De acuerdo con medios locales, Serrano, quien reside desde hace varios años en Miami, fue arrestado el jueces por motivos no especificados, si bien algunos medios señalaron que se trataba de una supuesta infracción de tránsito y otros especularon con que podría ser parte de un proceso de deportación a Ecuador.

Después de la alerta, en la página de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) apareció que Serrano se encontraba “bajo custodia” en el centro de detención Krome, ubicado en Miami.

El exministro se encuentra actualmente imputado dentro de la investigación abierta por la Fiscalía para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros a la salida de un mitin en Quito once días antes de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023.

Fue incluido en la investigación a partir de la declaración de un testigo bajo colaboración eficaz (delación premiada) que también mencionó al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, y al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, además de los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, imputados por la Fiscalía a otros casos de corrupción



