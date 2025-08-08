Estudiante de Comunicación asesinado por resistirse a robo en Manta

La madrugada del viernes 8 de agosto de 2025, la ciudad de Manta fue escenario de un nuevo hecho de violencia. Sebastián Rivadeneira, estudiante de 22 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), fue asesinado tras resistirse a un asalto en la transitada avenida Flavio Reyes.

El joven recibió un disparo en la cabeza y, aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Rodríguez Zambrano, llegó sin signos vitales.

Crimen ejecutado por sujetos armados

Testigos relataron que Sebastián se encontraba con un grupo de amigos cuando un vehículo sedan gris se acercó.

De él descendieron varios sujetos armados que los amenazaron y comenzaron a despojarlos de sus pertenencias.

Rivadeneira, al oponer resistencia, fue atacado a quemarropa. Su muerte ha causado conmoción entre la comunidad estudiantil y en el periodismo deportivo.

Captura inmediata de los presuntos responsables

La Policía Nacional desplegó un operativo en las inmediaciones del crimen y logró la captura de tres presuntos implicados.

Las autoridades informaron que entre las evidencias encontradas figuran un arma de fuego y objetos personales robados.

Se investiga su posible vinculación con otros delitos ocurridos recientemente en la ciudad.

Una promesa del periodismo deportivo

Sebastián Rivadeneira cursaba el último semestre de Comunicación Social y era reconocido por su pasión por el periodismo deportivo.

Su compromiso académico y profesional lo habían posicionado como un referente entre sus compañeros.

En redes sociales, sus colegas y docentes han manifestado su profundo pesar y han exigido mayor seguridad en las calles.

Llamado urgente a reforzar la seguridad en Manta

El asesinato de Sebastián reaviva la preocupación por el creciente nivel de inseguridad en Manta, especialmente en sectores con alta actividad nocturna.