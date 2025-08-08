Ecuatoriana abusó de un menor en Imbabura: fue capturada en Perú

Una ciudadana ecuatoriana, identificada como María Dolores R., fue extraditada desde Perú este 8 de agosto de 2025, tras ser acusada de abuso sexual a un menor de edad en la provincia de Imbabura.

PUBLICIDAD

La mujer, que permanecía prófuga desde 2017, fue localizada gracias a una alerta roja de Interpol y traída de vuelta al país mediante un proceso de cooperación internacional.

¿Cómo se dieron los hechos?

Según la investigación, el caso se remonta a hace ocho años, cuando la acusada presuntamente ofrecía regalos al menor para atraerlo hasta su domicilio, donde cometía los abusos.

Luego de que se revelara el delito, María Dolores R. huyó del país, y su paradero fue desconocido hasta hace pocos días, cuando fue detenida en territorio peruano.

La extradición se concretó con el apoyo de organismos judiciales de ambos países.

A su arribo a Ecuador, la acusada fue entregada a la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, donde enfrentará el proceso correspondiente.

La Policía Nacional informó que la mujer se encuentra ahora bajo custodia para garantizar su comparecencia en el juicio.

De ser hallada culpable, la implicada podría recibir una pena privativa de libertad de hasta 13 años, dependiendo de la edad exacta de la víctima, que se presume era menor de seis años al momento del delito.