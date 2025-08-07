Va a tatuarse y el ex de la tatuadora lo confunde con su amante: lo apuñala y desata una tragedia. Imagen referencial

Un joven de 27 años fue atacado con un arma blanca mientras se preparaba para una sesión de tatuaje en la provincia de Chubut, Argentina. El hecho ocurrió la noche del lunes 4 de agosto, cuando el expareja de la tatuadora irrumpió en el estudio y lo agredió violentamente, creyendo que era su nuevo amante.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Estudiante y modelo fue hallada sin vida en casa de su novio, un día después de su graduaciónOpens in new window ]

Ataque repentino dentro del estudio

Eran cerca de las 22:40 cuando el agresor ingresó de manera sorpresiva al inmueble donde trabajaba la artista. Sin mediar palabra, comenzó a insultar al cliente y luego lo golpeó. Enseguida, sacó un arma punzocortante y le propinó varias puñaladas en la pierna izquierda, mientras la tatuadora intentaba detenerlo.

La víctima, que no conocía previamente a la mujer, solo había acudido a realizarse un tatuaje. En el momento del ataque, la profesional apenas iniciaba el proceso de preparación del material estéril para el procedimiento.

Va a tatuarse y el ex de la tatuadora lo confunde con su amante: lo apuñala y desata una tragedia.

Robo y huida del agresor

Tras herir al joven, el atacante huyó del lugar y en su escape robó la bicicleta de la víctima, con la que había llegado al local.

El joven logró llegar a una vivienda cercana, desde donde pidió ayuda. Vecinos llamaron de inmediato a la policía, mientras paramédicos lo asistieron para detener la hemorragia en su pierna.

Investigación preliminar

La policía local tomó declaración al herido y abrió una investigación. El caso fue registrado de forma preliminar como un robo agravado, debido al uso de arma blanca durante la agresión. Hasta el momento, no se ha confirmado si el agresor fue detenido.

El Ministerio Público continúa con las indagaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades penales.