Reunión social con amigos terminó en tragedia: secuestran y matan a dos mujeres en Naranjal

Sandy Guerrero Rodríguez (26) y Karen López Montalván (32) fueron secuestradas la madrugada del pasado domingo 3 de agosto mientras compartían con amigos en unas cabañas del recinto El Achiote, ubicado entre El Triunfo y Naranjal, en la provincia del Guayas.

PUBLICIDAD

Según testigos, un grupo de hombres armados llegó al lugar en un vehículo, obligó a las mujeres a subir y huyó sin dejar rastro.

Desde ese momento, las víctimas no volvieron a comunicarse con sus familiares, quienes iniciaron una búsqueda desesperada por su cuenta ante la falta de respuestas inmediatas.

Hallan los cuerpos con múltiples disparos

Días después, los cuerpos sin vida de Sandy y Karen fueron encontrados a un costado de la vía que conecta El Triunfo con Naranjal. Ambas presentaban múltiples impactos de bala.

El hallazgo fue confirmado por agentes de Criminalística y Dinased, y los cadáveres fueron identificados por sus familias en la morgue del cantón El Triunfo.

Fiscalía y Policía investigan el caso como asesinato

La Fiscalía del Guayas abrió una investigación por asesinato con circunstancias agravantes. Por su parte, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) lidera las indagaciones para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Hasta el momento no hay detenidos ni se conocen amenazas previas.

Temor y exigencia de justicia en El Achiote

El caso ha causado consternación en El Achiote y zonas aledañas, donde los habitantes denuncian un aumento de violencia e inseguridad. La Policía anunció operativos en el sector, mientras se investiga si bandas criminales estarían vinculadas al crimen.