Raptó a la madre de su exsuegra con la intención de forzar a su ex a volver con ella, pero acabó matándola

La mujer fue sentenciada a más de 50 años por el secuestro y asesinato de su exsuegra. (Foto: Canal Noti Retalteco)

El 18 de noviembre de 2023 fue la fecha en la que se tuvo el último avistamiento de Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura, de 78 años.

Ese día, se informó su desaparición en el sector de El Carmen, zona 4 de Salcajá, Quetzaltenango. Sus familiares solicitaron la activación de la alerta Isabel-Claudina.

Poco tiempo después de que desapareciera, una de las nueras de Brígida empezó a recibir mensajes con amenazas.

En los escritos, alguien solicitaba que Rony, el hijo de la víctima, quien vive en Estados Unidos, volviera a Guatemala para cancelar la alerta de búsqueda.

Fue encontrada muerta dentro de un clóset

El descubrimiento ocurrió una semana más tarde. El 24 de noviembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura dentro de un armario en su residencia. Esta información fue confirmada por Ottoniel Sac, fiscal de la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio de Quetzaltenango, durante una entrevista con el noticiero Noti7.

Asesinó a su exsuegra

La indagación realizada por el Ministerio Público (MP) señaló a Karym Rosmery Valdez como la principal sospechosa y fue arrestada en mayo de 2024 en Quetzaltenango.

De acuerdo con la acusación, la mujer entró en la casa de su exsuegra y la mantuvo en contra de su voluntad.

La confinó en un cuarto adaptado como clóset, manteniéndola allí sin libertad.

El Ministerio Público afirmó que Valdez había tenido una relación amorosa por varios años con el hijo de la persona perjudicada. Después de que él se trasladara a Estados Unidos, la acusada trató de forzarlo a volver al país.

Para esto, raptó a Brígida y mandó mensajes a sus parientes, diciendo que únicamente la dejaría libre si el individuo regresaba a Guatemala para reanudar el vínculo.

El juicio contra Valdezfue abordado por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, realizándose en febrero de 2025.

El juzgado examinó testimonios, documentos y evaluaciones periciales para respaldar la acusación de los delitos de plagio o secuestro y homicidio.

El miércoles 6 de agosto de 2025, se hizo pública la sentencia en el caso de Karym Rosmery Valdez Ovalle.

Recibió una sentencia de 57 años de cárcel por el asesinato de su exsuegra, Brígida Eufemia Ixcamparij Ventura.