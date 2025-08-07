Persecución afuera de estación del Metro de Quito termina con la captura de dos asaltantes armados con cuchillo. Imagen: Policía Nacional

La rápida intervención de unidades policiales del sector norte de Quito permitió la detención de dos sujetos involucrados en un intento de robo a un vehículo. El hecho se registró este miércoles 7 de agosto en inmediaciones de la estación El Labrador, específicamente en la intersección de las calles José Vinueza y Amazonas.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, mientras patrullaban en las calles Amazonas y Logroño, agentes de la Policía Nacional fueron alertados por un ciudadano que conducía un vehículo rojo. Este les informó que, una cuadra más adelante, dos sujetos estaba robando a un vehículo.

Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar señalado, donde observaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, huyeron a pie en dirección a la avenida La Prensa. Inmediatamente se activó una persecución con apoyo de personal de la estación El Labrador.

Persecución y captura

Tras una persecución ininterrumpida, los agentes lograron interceptar al primer sospechoso en la intersección de La Prensa y José Vinueza, mientras que el segundo fue capturado en La Prensa y avenida Edmundo Carvajal.

A ambos detenidos se les realizó un registro corporal en el sitio. Como resultado, se encontró que cada uno portaba un arma blanca (cuchillo), además de dos teléfonos celulares, presuntamente sustraídos durante el intento de robo reportado minutos antes.

Detención por delito flagrante

Debido a que se trató de una infracción flagrante, ambos sujetos fueron detenidos de inmediato y puestos a órdenes de la autoridad judicial competente, conforme al procedimiento legal.