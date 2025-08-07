¡Con las manos en la masa! Así fue encontrada la mujer que fingió su secuestro en Guayaquil

Mujer fingió su secuesto y le exgía a su madre 38 mil dólares en Guayaquil

Una mujer identificada como Génesis Dayanna P. V. fue detenida y enviada a prisión preventiva tras fingir su secuestro en Guayaquil, con el objetivo de exigir un rescate de USD 27.000 a sus familiares y pareja sentimental.

El hecho ocurrió la madrugada del martes 5 de agosto de 2025, en el sector de la Alborada, al norte de la ciudad.

La mujer abandonó su vivienda y abordó un vehículo sin dejar rastros, lo que activó la alarma entre sus allegados.

Minutos después, sus familiares y pareja recibieron mensajes amenazantes desde su número celular, en los que se exigía el pago inmediato bajo amenaza de atentar contra su vida.

Operativo policial permitió localizarla en un hotel

La denuncia llevó a la Fiscalía y a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) a desplegar un operativo de búsqueda. Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y rastreo telefónico, se localizó a la supuesta víctima en un hotel sobre la avenida Francisco de Orellana.

Las grabaciones revelaron que Génesis ingresó voluntariamente al lugar acompañada por un hombre y llevando fundas de comida.

Horas después, al salir del hotel, fue interceptada por la Policía.

Durante su entrevista, admitió que no había sido secuestrada y que ella misma envió los mensajes para obtener dinero.

Prisión preventiva y posible condena

Tras su detención en flagrancia, se realizó la audiencia judicial. La Fiscalía presentó pruebas clave, como los videos, el teléfono celular y su confesión. El juez ordenó prisión preventiva y su traslado a la cárcel de mujeres del Puerto Principal.

Génesis Dayanna P. V. podría enfrentar una condena de seis meses a dos años de prisión por simular un delito y generar una alerta innecesaria a las autoridades.