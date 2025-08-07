Un presunto ladrón de accesorios de vehículos fue detenido la mañana de este jueves 7 de agosto de 2025 en el sector de Buenaventura, en Chillogallo, al sur de Quito. El hecho se registró cerca de las 11:00, en las calles OE14I y Calle 7, según informó el coronel William Egas, jefe del Distrito de Policía Quitumbe.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Persecución afuera de estación del Metro de Quito termina con la captura de dos asaltantes armados con cuchillo Opens in new window ]

De acuerdo con el oficial, la víctima, un hombre de 51 años, sorprendió a cuatro sujetos manipulando el motor de su camioneta color beige. Uno de los hombres estaba sobre el vehículo retirando partes del motor, mientras los otros tres permanecían a bordo de un carro color plomo con vidrios polarizados.

Moradores lo lincharon

Al percatarse del ilícito, moradores del sector intervinieron y retuvieron a uno de los sospechosos, identificado como Carrillo E., mientras que los demás escaparon a bordo del Grand Vitara.

El detenido recibió golpes por parte de la multitud, que intentó ejercer “justicia indígena” antes de que la Policía llegara al lugar. Tras dialogar con los presentes, los uniformados lograron asegurar al sospechoso y trasladarlo junto a la víctima hasta el UPC 23 de Mayo para el procedimiento correspondiente.

Moradores retuvieron y lincharon a hombre acusado de robar accesorios en Chillogallo, Quito. Imagen: Policía Nacional

Investigación en curso

El coronel William Egas, comandante del Distrito Quitumbe, confirmó que el detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente y que se mantienen operativos para dar con los otros tres implicados en el robo.

“La colaboración ciudadana fue clave para la aprehensión del sospechoso, pero recordamos que los procedimientos deben realizarse de forma legal y segura para evitar riesgos”, señaló el jefe policial.