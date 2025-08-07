Ladrón fue abatido tras asaltar a un bus urbano en Guayaquil

La noche del miércoles 7 de agosto de 2025, un sujeto armado fue abatido por un agente de la Policía Nacional tras cometer un asalto a bordo de una unidad de transporte urbano. El hecho se registró entre el Pasaje Rosales y la calle Manuel Galecio, en el centro de Guayaquil.

Atacó con un arma blanca a un agente

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 20:00.

El sospechoso descendió de un bus después de asaltar a varios pasajeros. Un policía que patrullaba la zona notó su actitud sospechosa y procedió a interceptarlo.

El uniformado le pidió detenerse, pero el individuo respondió con violencia, intentando agredir al agente con un arma blanca. En ese momento, el policía hizo uso legítimo de su arma de dotación para neutralizar la amenaza.

Falleció en el lugar y no ha sido identificado

El delincuente cayó abatido en plena vía pública. Personal de Medicina Legal acudió al sitio para levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue. Hasta el momento, no ha sido identificado, ya que no portaba documentos.

La Policía investiga el caso

La Policía Nacional confirmó que se trató de un uso justificado de la fuerza, y que se encuentra revisando las cámaras del sector para ampliar detalles del suceso. Este hecho se suma a una serie de episodios violentos ocurridos en la zona céntrica de Guayaquil, donde la inseguridad sigue siendo una preocupación ciudadana.