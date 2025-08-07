La viveza criolla en acción: artículos que cayeron al mar en Perú se venden sin control

Contenedores caen al mar en Ancón y vecinos venden productos rescatados con oferta:

En Ancón, Perú, la caída de contenedores en el mar se convirtió en una inesperada feria improvisada. Los pescadores y sus familias, que llegaron para recuperar artículos flotantes, ahora venden todo tipo de productos a precios bajos, mostrando la típica viveza criolla que caracteriza a la zona.

El pasado 1 de agosto, cerca de 50 contenedores del buque taiwanés Ever Lunar cayeron al mar en la bahía del Callao. El pasado 1 de agosto, cerca de 50 contenedores del buque taiwanés Ever Lunar cayeron al mar en la bahía del Callao. Vecinos y pescadores de Ancón aprovecharon para rescatar y vender productos, principalmente artículos de belleza, en una feria improvisada al aire libre. (Redes Sociales)

“Dos por cinco soles, lleve amiguita, estamos en oferta”

Así promocionan los comerciantes los productos rescatados del mar, desde lavadoras eléctricas hasta artículos para el hogar y objetos para Halloween.

La mercancía fue trasladada rápidamente a camionetas y llevada al muelle de Ancón, donde se organizó una venta informal y masiva.

Electrodomésticos y más, entre lo recuperado

Un pescador relató que no sabe la cantidad exacta de artículos encontrados, pero destacó que dentro de los contenedores había decenas de lavadoras, algunas en mal estado y otras aparentemente operativas. Además, se rescataron mangueras, almohadas, toallitas húmedas y otros objetos que hoy se venden al público sin ningún control.

Feria improvisada en Ancón: productos de belleza recuperados del mar se ofrecen a precios accesibles. Feria improvisada en Ancón: productos de belleza recuperados del mar se ofrecen a precios accesibles. (Captura de pantalla)

Lo que debía ser un día normal de pesca terminó en una escena poco común: cientos de vecinos acudieron atraídos por los bajos precios y la variedad de productos que los podían encontrar desde 5 soles (USD 1.35 a USD 1.40).