La viveza criolla en acción: artículos que cayeron al mar en Perú se venden sin control

En Ancón, Perú, la caída de contenedores en el mar se convirtió en una inesperada feria improvisada. Los pescadores y sus familias, que llegaron para recuperar artículos flotantes, ahora venden todo tipo de productos a precios bajos, mostrando la típica viveza criolla que caracteriza a la zona.
PUBLICIDAD
“Dos por cinco soles, lleve amiguita, estamos en oferta”
Así promocionan los comerciantes los productos rescatados del mar, desde lavadoras eléctricas hasta artículos para el hogar y objetos para Halloween.
La mercancía fue trasladada rápidamente a camionetas y llevada al muelle de Ancón, donde se organizó una venta informal y masiva.
Electrodomésticos y más, entre lo recuperado
Un pescador relató que no sabe la cantidad exacta de artículos encontrados, pero destacó que dentro de los contenedores había decenas de lavadoras, algunas en mal estado y otras aparentemente operativas. Además, se rescataron mangueras, almohadas, toallitas húmedas y otros objetos que hoy se venden al público sin ningún control.
Lo que debía ser un día normal de pesca terminó en una escena poco común: cientos de vecinos acudieron atraídos por los bajos precios y la variedad de productos que los podían encontrar desde 5 soles (USD 1.35 a USD 1.40).