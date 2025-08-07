José Serrano fue detenido por una infracción de tránsito en EE.UU.; su familia descarta extradición.

La tarde de este jueves 7 de agosto de 2025, circuló en redes sociales y plataformas digitales una noticia que aseguraba que el exministro del Interior, José Serrano, habría sido detenido por el Departamento de Migración de los Estados Unidos.

Frente a la difusión de esta información, Metro Ecuador consultó directamente con familiares del exfuncionario, quienes confirmaron que Serrano sí fue detenido, pero aclararon que se trató de una infracción de tránsito y no por temas migratorios como se había sugerido inicialmente.

No existe proceso de extradición ni deportación, dicen sus allegados

Los familiares del exministro también desmintieron cualquier versión relacionada con una posible deportación o extradición. Aseguran que la documentación migratoria de Serrano está en regla y que mantiene un proceso de asilo vigente en Estados Unidos, lo cual —según recalcaron— hace inviable cualquier proceso de deportación.

Actualmente, se encuentran a la espera de la resolución del proceso legal por la infracción de tránsito. Señalaron que, una vez culminado dicho trámite, José Serrano se pronunciará personalmente a través de sus redes sociales oficiales.