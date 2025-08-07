El momento exacto en que un elefante ataca a su cuidador y pone en riesgo a los asistentes

Momento en que el elefante ataca a su cuidador durante una procesión religiosa en Sri Lanka, provocando pánico y una estampida entre los asistentes.

Momento en que el elefante ataca a su cuidador durante una procesión religiosa en Sri Lanka, provocando pánico y una estampida entre los asistentes.

Un desfile religioso terminó en caos en Devinuwara, Sri Lanka. Un elefante derribó a su cuidador durante la procesión del festival Devinuwara Perahera, lo que desató una estampida.

PUBLICIDAD

Rostro de un elefante JAN ZWILLING

Lo que debía ser una noche de tradición y devoción terminó en caos en el sur de Sri Lanka, el elefante identificado como Bhanu perdió el control en plena procesión, lanzó por los aires a su cuidador y provocó una estampida que quedó registrada en un impactante video viral.

Ataque sorpresivo desató el pánico entre la multitud

El elefante, adornado con vestimenta ceremonial, avanzaba por la calle durante la procesión del festival Devinuwara Perahera, rodeado de decenas de personas, cuando de forma repentina golpeó con fuerza a su cuidador usando la trompa.

Momento en que el elefante ataca a su cuidador durante una procesión religiosa en Sri Lanka, provocando pánico y una estampida entre los asistentes. Momento en que el elefante ataca a su cuidador durante una procesión religiosa en Sri Lanka, provocando pánico y una estampida entre los asistentes. (Captura de pantalla)

El sonido de la música cesó de inmediato y la multitud comenzó a correr aterrorizada, desatando una estampida que dejó al menos 13 personas golpeadas. Según las autoridades, no se registraron heridos de gravedad y el cuidador agredido fue atendido y se encuentra fuera de peligro, conforme reportaron medios locales.